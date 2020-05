Qui pour remplacer Ruby Rose, la star lesbienne de la série « Batwoman », pour la prochaine saison ?

D’après le média LGBT+ Out, Ruby Rose, l’actrice lesbienne de la série Batwoman, qui jouait la première super-héroïne lesbienne de la télévision en tant que personnage principal, a annoncé dans un communiqué qu’elle ne participera pas au tournage de la deuxième saison.

« Ce n’est pas une décision que j’ai prise à la légère car j’ai le plus grand respect pour le casting, l’équipe et toutes les personnes impliquées dans le projet. »

« J’ai pris la décision très difficile de ne pas renouveler ma participation à Batwoman la saison prochaine. Ce n’est pas une décision que j’ai prise à la légère car j’ai le plus grand respect pour le casting, l’équipe et toutes les personnes impliquées dans le projet. […] Je suis plus que reconnaissante envers Greg Berlanti, Sarah Schechter et Caroline Dries de m’avoir non seulement donné cette incroyable opportunité, mais de m’avoir accueilli dans l’univers qu’ils ont si joliment créé. […] Merci à tous ceux qui ont fait de la première saison un tel succès. Je suis vraiment reconnaissante. »

L’actrice n’a pas encore expliqué pourquoi elle quitte la série. En septembre dernier, Ruby Rose avait déclaré qu’elle a subi une intervention chirurgicale pour soigner deux hernies discales.

Ruby Rose est principalement connue pour son rôle de Stella Carlin dans la série Netflix Orange Is the New Black. Elle a également joué dans des films tels que John Wick : Chapter 2, Pitch Perfect 3 et a aussi été mannequin, vidéaste et présentatrice TV.

Remplaçante lesbienne

Le studio Warner Bros et la plateforme américaine de diffusion CW se lancent désormais dans la recherche d’une remplaçante de Kate Kane, alias Batwoman. L’objectif pour eux est de trouver une nouvelle actrice lesbienne afin de représenter au maximum ce super-héros féminin lesbien ainsi que la communauté LGBT+.

À la suite de cette annonce, l’acteur, réalisateur et producteur américain Billy Eichner a fait savoir sur Twitter avec beaucoup d’humour, son désir d’interpréter le rôle de Batwoman.

Any update on this ? Just disinfected the soles of my shoes, would love to play Batwoman now if possible, thx https://t.co/ufRMgd7zJQ — billy eichner (@billyeichner) May 20, 2020

D’après le média LGBT+ Queerty, l’annonce, certainement ironique, de Billy Eichner vient s’ajouter à de nouveaux détails sur le départ de Rudy Rose. Il semblerait que le départ de l’actrice soit une décision mutuelle entre la production et elle-même. Les longues heures de travail et les récentes blessures de Ruby Rose auraient mené à quelques frictions avec la production. Les deux parties auraient donc jugé préférable que la production trouve une nouvelle actrice principale.