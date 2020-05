Malgré le coronavirus, des activistes organisent une marche des fiertés à Berlin

Une marche des fiertés, nommée « Berlin Pride : Save our Community, Save our Pride » (Sauvons notre communauté, sauvons notre fierté) se tiendra bien le 27 juin à la capitale allemande, malgré les restrictions dues à la pandémie de coronavirus. Des militant.e.s LGBTI+, dirigés par Nasser El-Ahmad, ont rapporté qu’une manifestation de leur propre initiative a été officiellement déclarée et approuvée sous certaines conditions.

Une marche des fiertés à Berlin malgré le coronavirus

Selon Siegessäule, le nombre de participant.e.s est limité à 1 000 personnes. Si ce nombre est dépassé, la marche devra s’arrêter. La distanciation sociale de 1,5 mètres entre chaque personne, ainsi que les règles générales d’hygiène, devront également être respectées.

L’événement officiel du Christopher Street Day (CSD, nom de la marche des fiertés en Allemagne) à Berlin aura lieu le 25 juillet en version numérique, sous la devise « Don’t Hide your Pride ! » (Ne cachez pas votre fierté !). Dans un livestream, les intervenant.e.s devraient apparaître les un.e.s après les autres, comme s’ils passaient par le public, selon les organisateur.trice.s.

Sur la page Facebook de l’événement du 27 juin à Berlin, il est écrit : « Nous pensons qu’une CSD/Pride doit également être visible et avoir lieu dans les lieux publics ». « Au centre de nos revendications se trouve la situation des LGBTIQ* de nos voisins en Pologne, Russie, Ukraine et la situation dramatique de la scène/communauté berlinoise ».

Nasser El-Ahmad, à l’origine de ce projet, est un activiste gay connu en Allemagne. Il a témoigné de l’homophobie dans sa famille depuis son adolescence. En 2012, alors qu’il avait 15 ans, il a été harcelé et kidnappé par ses parents après avoir fait son coming out. Il a reçu le Berlin Respect Award trois ans plus tard.

Le conseil d’administration de CSD a souhaité « bonne chance » au groupe d’activistes, mais a une nouvelle fois rappelé les raisons de l’annulation de l’événement officiel. « En plus des règles d’hygiène et de distance à respecter, le conseil d’administration de l’association ne voulait pas être tenu d’avoir à rejeter celles et ceux dont la participation dépasserait le nombre de personnes autorisé », explique CSD Berlin, d’après Siegessäule.

Jasmin Semken, membre du conseil d’administration de l’association, félicite tout de même l’initiative : « Chaque signe d’un monde égal sans discrimination est bon et important ».

Lire aussi : Le point sur l’agenda des Marches des fiertés et des Gay Pride bousculé par le coronavirus

Pour nous permettre de poursuivre notre mission d’information et si vous souhaitez nous soutenir en vous abonnant, allez sur la page d’abonnement.