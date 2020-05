Une femme trans et sa compagne cis confrontées à des questions inappropriées

Pour le média LGBT+ PinkNews, le couple a décrit les horribles et ridicules questions inappropriées et gênantes qui leur pose parfois de parfaits inconnus.

« Nous avons eu des gens qui me demandent si je suis toujours intéressé par les parties génitales du corps masculin. Comme, des questions vraiment insultantes, et les gens touchent Zoey de manière inappropriée », a déclaré Kelly

Sous prétexte que Zoey est une femme trans, les personnes qui l’interrogent pensent que leur curiosité est tout à fait normale et légitime et absolument pas malsaine.

« La question la plus idiote qui m’a été posée est de savoir si je suis maintenant attiré par les hommes. Je n’ai jamais été attiré par les hommes. Le genre et la sexualité sont deux choses complètement différentes. Si vous êtes trans, cela ne signifie pas que vos préférences sexuelles vont changer », a déclaré Zoey au site.

À l’époque, lorsque Zoey a commencé à sortir avec sa femme, elle craignait de tout perdre en lui annonçant qu’elle était trans.

« Je suis en désaccord avec moi-même depuis de très nombreuses années. Je remets en question mon identité de genre depuis que je suis enfant, probablement vers huit ans ou même plus tôt, et il m’a fallu de nombreuses années pour changer », explique Zoey au sujet de sa transition.

Annonce tardive

Kelly a très bien accepté l’annonce de sa transidentité un peu tardive et a trouvé son courage remarquable, même si elle aurait aimé le savoir un peu plus tôt.

« Sur un plan égoïste, je me disais : “ Pourquoi ne me l’as-tu pas dit plus tôt ? ” Mais à un niveau désintéressé, je ne peux pas imaginer à quel point cela a dû être difficile pour elle », explique Kelly en parlant de sa réaction.

Le couple a expliqué progressivement la transition de Zoey à leurs enfants qui n’ont absolument pas été choqués ni gênés par la situation.

Regardez la vidéo de PinkNews sur l’histoire de Zoey et Kelly :