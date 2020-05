Costa Rica : le mariage pour tou.te.s sera légal à partir du 26 mai

C’est l’aboutissement d’un long processus et d’une longue bataille pour le Costa Rica et la communauté LGBT+. Le 1er avril 2018, Carlos Alvarado Quesada, le candidat de centre-gauche du parti d’action citoyenne a remporté l’élection présidentielle du Costa Rica avec près de 61 % des suffrages. Face à lui, se tenait Fabricio Alvarado Muñez, un candidat de droite évangéliste et violemment opposé au mariage pour tou.te.s.

Un an plus tard, en février 2019, le gouvernement Costa Ricain abandonne les charges retenues contre Jazmin Elizondo et Laura Florez-Estrada, deux femmes qui s’étaient mariées en 2015 grâce à une erreur administrative. Elles deviennent donc officiellement le premier couple lesbien marié du pays alors que le pays n’a toujours pas légalisé le mariage pour tou.te.s, qui n’a pas encore légalisé le mariage pour tou.te.s.

D’après le média LGBT+ Gay.it, la communauté LGBT+ peut désormais crier victoire. La bonne nouvelle tombe après presque deux ans d’attente. Le mariage pour tou.te.s sera légal au Costa Rica dès le 26 mai 2020. Dix-huit mois après que la Cour constitutionnelle du pays ait déclaré inconstitutionnelles les articles de loi empêchant le mariage entre personne de même sexe. À cette époque, le tribunal avait laissé au Congrès 18 mois pour légiférer cet effet. N’ayant rien fait, la levée de cette interdiction se réalisera finalement ce mois-ci.

La bonne nouvelle a été confirmée par l’officier d’état civil Luis Guillermo Chinchilla. Il a lui-même veillé à ce que « des efforts importants » soient faits pour mettre à jour les systèmes informatiques qui devra prendre en charge les prochaines inscriptions administratives pour le mariage pour tou.te.s.

Depuis l’annonce de la nouvelle loi, 54 demandes d’enregistrement de mariages pour tou.te.s on été faites. Le délai de traitement devrait prendre entre 10 et 15 jours ouvrables d’après l’officier Luis Guillermo Chinchilla.