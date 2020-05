Jericho Brown et Michael R. Jackson, deux auteurs noirs et gays remportent les prestigieux Prix Pulitzer pour la poésie et le théâtre

Retardé pour cause d’épidémie de coronavirus, l’annonce des 22 lauréat.e.s des Prix Pulitzer a été faite le 4 mai dernier. Le Prix Pulitzer récompense des œuvres dans quatre domaines : journalisme, littérature, fiction et musique. C’est un des prix les plus prestigieux du monde culturel américain.

Le Prix Pulitzer pour la meilleure œuvre théâtrale a récompensé le 4 mai une comédie musicale, A Strange Loop. L’histoire ? C’est celle d’un jeune homme noir, gay et gros, qui est ouvreur dans un théâtre où l’on joue Le Roi Lion, et qui est entouré de six autres personnages qui jouent ses voix intérieures. Il tente de survivre dans un monde blanc hétéronome. Son auteur est Michael R. Jackson, originaire de Detroit et qui n’est pas tout à fait un inconnu car en 2018, il faisait partie de la liste des « Black Male Writers » établie par le New York Times.

Autre particularité de cette œuvre : elle n’a jamais été jouée à Broadway mais off-Broadway.

Le Prix Pulitzer récompense avec A Strange Loop « une comédie musicale métafictionnelle qui suit le processus créatif d’un artiste transformant les problèmes d’identité, de race et de sexualité qui l’a jadis poussé en marge du courant culturel dans une méditation sur les peurs et les insécurités humaines universelles. »

Sur Twitter, à l’annonce de ce prix, Michael R. Jackson a fait exploser sa joie :

Jamais dans mes rêves les plus fous. Merci à tous ceux qui m’on soutenu dans ce parcours vers un si grand honneur. Je suis sûr que j’aurai plus à dire une fois que j’aurai retrouvé mon souffle et que je verrai tous les messages et les emails mais pour le moment ; MERCI.

Never in my wildest dreams. NEVER. IN MY. WILDEST. DREAMS. Thank you to everyone who has supported me on my journey to such an incredible honor. I’m sure I’ll have more to say once I’ve caught my breath and looked at all these text messages and emails but for now, THANK YOU. https://t.co/P73Aonzy5t — Michael R. Jackson (@TheLivingMJ) May 4, 2020



Un autre Prix Pulitzer est venu récompenser un autre auteur noir et gay, Jericho Brown, dans la catégorie Poésie. Le Prix Pulitzer récompense « Une collection de paroles magistrales qui allient délicatesse et urgence historique dans leur évocation amoureuse de corps vulnérables à l’hostilité et à la violence. »

Les poèmes de Jericho Brown présente les tensions entre la religion, la sexualité et la race et ce que c’est que d’être un Américain noir et gay. Dans une interview à The Guardian en 2018, il donnait sa propre définition de la poésie : « La poésie est un voile devant un cœur qui bat à toute vitesse. »

Dimanche 10 mai, dans son émission sur la comédie musicale 42 Rue sur France Musique, Laurent Valière évoquera entre autres A Strange Loop pour un spécial « Vents d’airs frais avant prémices de déconfinement ».