« Hollywood » ou la belle revanche des minorités selon Ryan Murphy

Vous en avez rêvé ? Il l’a fait. Le prolifique créateur de série corrige l’histoire du cinéma dans une dystopie consolatrice aux vertus euphorisantes. En mixant personnages réels et fictifs, il réinvente la période 1947-1948 et tout est permis pour développer plus que jamais un prisme particulier et intersectionnel, un regard minoritaire qui unit ici les femmes, les gays, les noir.e.s et les asiatiques.

Faisant fi de l’histoire du cinéma et du principe de réalité, les sept épisodes de cette mini-série merveilleuse à découvrir dès le 1er mai sur Netflix définissent les contours d’un « minority gaze » comme moteur de fiction. Critique enthousiaste.