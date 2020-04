Pour la première fois, New York annule sa marche des fiertés

La marche des fiertés LGBT+ de New York est sans conteste la plus emblématique, car elle se tient dans la ville où les émeutes de Stonewall ont eu lieu en 1969.

Heritage of Pride, l’association organisatrice de la New York City Pride March, a annoncé lundi 20 avril que les événements de la NYC Pride, prévue du 14 au 28 juin, sont tous annulés en raison de la pandémie de coronavirus. C’est la première fois que la marche des fiertés de New York est annulée.

La marche des fiertés de New York annulée pour la première fois

Heritage of Pride a pris la décision conjointement avec la mairie de la ville.

« Au fil des jours, il est devenu de plus en plus clair que, même avec une diminution de la propagation [de la pandémie], il est peu probable que des événements à grande échelle comme le nôtre se produisent dans un avenir proche », écrit Maryanne Roberto Fine, la co-présidente de NYC Pride, dans un communiqué. « Nous comprenons que nous devons repenser les événements de la NYC Pride – et nous avons déjà commencé à le faire. »

Cette année, la marche des fiertés devait fêter ses 50 ans. La chanteuse Janelle Monáe était la tête d’affiche du festival Pride Island. Betty Who et Pussy Riot devaient également se produire.

« Notre priorité absolue reste la santé et le bien-être de tous ceux qui participent avec nous. »

« La marche des fiertés est cruciale à New York et est souvent un espace sûr pour de nombreuses personnes », a déclaré David A. Correa, le directeur exécutif par intérim de Heritage of Pride. « Cela est très dur pour nos membres, notre conseil d’administration et notre personnel, sachant que nous servons de refuge pour les communautés vulnérables. Il n’a pas été facile de prendre la décision d’annuler la pride telle que nous l’avons connue au fil des ans, en particulier compte tenu de l’impact financier que cela pourrait avoir sur les personnes et les entreprises LGBTQIA+, mais notre priorité absolue reste la santé et le bien-être de tous ceux qui participent avec nous. »

NYC Pride participera à l’événement virtuel Global Pride

La chaîne de télévision new-yorkaise WABC diffusera un programme sur NYC Pride en juin. Les organisateur.trice.s de NYC Pride travaillent également sur d’autres « moyens créatifs de célébrer les fiertés », selon le communiqué. Heritage of Pride explique qu’il compte travailler avec Pride Gives Back, un programme de subventions créé pour soutenir les associations LGBT+ issues des communautés les plus marginalisées.

Le 27 juin, New York participera à l’événement virtuel Global Pride. À l’instar des organisateur.trice.s des marches des fiertés à travers le monde, elle pourra diffuser des livestreams de « performances musicales, des discours et des discours d’activistes des droits humains ». L’événement sera diffusé en direct sur Internet pendant 24 heures.

« Global Pride montrera le mouvement LGBTQIA+ sous son meilleur jour, en faisant preuve de solidarité à un moment où beaucoup d’entre nous sommes endeuillés, et de force alors que beaucoup d’entre nous se sentent isolés et seuls », écrit Kristine Garina, la présidente de l’Association européenne des organisateurs des fiertés et présidente de la Baltic Pride en Lettonie, dans un communiqué. « Surtout, nous montrerons notre détermination que la Pride sera de retour, plus grande et plus forte que jamais ».

Les organisateur.trice.s de marches des fiertés peuvent remplir un formulaire en ligne pour participer à Global Pride.

Pendant toute la durée du confinement, les articles consacrés ou en lien avec l’épidémie de coronavirus sont en accès libre sur Komitid. Pour nous permettre de poursuivre notre mission d’information et si vous souhaitez nous soutenir en vous abonnant, allez sur la page d’abonnement.