Pour lutter contre la pandémie de coronavirus, un hôpital de fortune composé de plusieurs tentes a été érigé mardi 31 mars en plein Central Park. Samaritan’s Purse, un groupe chrétien évangéliste anti-LGBT+, a été révélé comme l’instigateur de ce projet.

Franklin Graham, le fils du célèbre évangéliste Billy Graham, dirige Samaritan’s Purse. Le prédicateur est connu pour ses prises de positions LGBTphobes. Il est un fervent supporter de Donald Trump et a notamment fait l’éloge des lois anti-LGBT+ de Vladimir Poutine. En février dernier, toutes les dates de sa tournée de conférences à travers le Royaume-Uni ont été annulées, en raison de ses propos anti-LGBT.

Samaritan’s Purse impose une déclaration de foi aux bénévoles

Selon Samaritan’s Purse, l’hôpital de fortune de Central Park peut abriter jusqu’à 68 lits.

Dimanche, l’organisation a lancé un appel aux médecins, infirmier.e.s, ambulancier.e.s paramédicaux et autres médecins chrétien.ne.s prêt.e.s à soigner les malades du COVID-19. Aucun.e professionel.le de santé d’une autre religion que chrétienne n’est accepté.e.

If you are a Christian doctor, nurse, paramedic, or other medical professional interested in serving COVID-19 patients in our @SamaritansPurse Emergency Field Hospital in NYC, please visit https://t.co/EEw1jNtrrk. pic.twitter.com/5i7EeKxLDi — Franklin Graham (@Franklin_Graham) March 29, 2020

Tou.te.s les bénévoles et les personnels de santé ont doivent lire et respecter une déclaration de foi. Alors que neuf des 11 points abordés sont purement théologiques, les deux autres concernent l’avortement et les personnes LGBT+.

Les bénévoles doivent accepter que les personnes trans n’existent pas, que le mariage pour tou.te.s est un péché et que les personnes homosexuelles doivent être célibataires, sinon elles risquent « la damnation et la punition éternelle ».

« Nous croyons que le plan de Dieu pour la sexualité humaine doit être exprimé uniquement dans le contexte du mariage, que Dieu a créé l’homme et la femme comme des personnes biologiques uniques conçues pour se compléter », peut-on lire dans le neuvième point. « Dieu a institué le mariage monogame entre hommes et femmes comme fondement de la famille et structure de base de la société humaine. Pour cette raison, nous pensons que le mariage est exclusivement l’union d’un mâle génétique et d’une femelle génétique. »

Une « extension » des hôpitaux Mount Sinai

D’après les organisateur.trice.s, l’unité temporaire s’occupera des patients de Mount Sinai, le principal réseau d’hôpitaux de New York, la ville la plus touchée par le coronavirus aux États-Unis.

L’hôpital de fortune est donc considéré comme une « extension » de Mount Sinai. À ce titre, il doit respecter la politique du réseau en matière de discrimination.

« Le système de santé de Mount Sinai est conforme aux lois fédérales applicables sur les droits civils et ne fait pas de discrimination, d’exclusion ou de traitement différent selon la race, la couleur, l’origine nationale, l’âge, la religion, le handicap, le sexe, l’orientation sexuelle, l’identité de genre ou l’expression de genre », peut-on lire sur le site de Mount Sinai.

Jane Goter, porte-parole de la mairie de New York, s’est adressée à Gothamist à ce sujet. « Notre bilan en matière de droits humains est clair ; et nous sommes convaincus que l’effort commun de Mount Sinai et Samaritan’s Purse sauvera la vie des New-Yorkais tout en adhérant aux valeurs qui nous sont chères en dispensant des soins à tous ceux qui en ont besoin, indépendamment de leur origine ». Pourtant, il semble clair que la déclaration de foi de Samaritan’s Purse a été faite dans le but précis de discriminer les personnes LGBT+.

Brad Hoylman, sénateur démocrate de New York, a d’ailleurs réagi à l’affaire. Dans un tweet, il exhorte Franklin Graham à « assurer publiquement aux newyorkais.e.s LGBT+ qu’ils et elles recevront le même traitement que tout le monde ».

You know those medical tents being constructed in Central Park ? They’re being set up by notorious anti-gay bigot Franklin Graham. Mr. Graham must promise to treat EVERY patient with dignity and respect. pic.twitter.com/9ynZ4jHvrU — Senator Brad Hoylman (@bradhoylman) March 30, 2020