Barbra Streisand, Billy Porter, Adam Lambert, Jonathan Van Ness… des stars se mobilisent pour les centres LGBT+

D’après le média LGBT+ PinkNews, le temps d’un soirée, une multitude de stars ont apportés leur soutien aux centres LGBT+ menacés par la pandémie du Covid-19, grâce à l’évènement virtuel Together in Pride : You Are Not Alone organisé par l’association américaines Glaad. Stars de la chanson, icones LGBT+, acteurs et actrices, personnalités politiques ont nourri la soirée de témoignages et de participations artistiques.

Barbra Streisand, très impliquée dans la cause LGBT+, a ouvert la soirée avec un enregistrement audio de soutien :

« Bonjour, c’est Barbra Streisand. Je suis extrêmement heureuse que l’événement Together in Pride : You Are Not Alone organisé par GLAAD ait lieu ce soir afin de récolter des fonds pour soutenir les centres communautaires LGBT sévèrement touchés par le COVID-19 partout dans le pays. Si ces centres doivent fermer, alors les jeunes LGBTQ n’auront plus de repas ni de lieux d’accueil. Ils ne bénéficieront pas non plus des soutiens financiers dont ces centres ont besoin pour les aider à trouver un travail et à se réaliser. Je sais que les temps sont durs mais j’espère sincèrement que vous contribuerez à la sauvegarde de ces structures. Donnez ce que vous pouvez. Chaque petit geste est utile ».

La soirée était présentée par l’acteur Billy Eichner et la youtubeuse canadienne Lilly Singh, et a déjà permis de récolter plus de 225 000 dollars pour CenterLink qui distribue les fonds à plus de 250 centres LGBT+.

D’autres stars on participé à Together in Pride : You Are Not Alone et notamment Billy Porter (Pose), Jonathan Van Ness (Queer Eye), l’ancien candidat à la présidentielle américaine Pete Buttigieg, Michelle Visage (RuPaul’s Drag Race), l’actrice Sharon Stone ou encore Adam Lambert qui revient sur son coming out. Il lance d’ailleurs une vente aux enchères caritative de ses tenues de scène. La chanteuse Kesha a clôturé l’évènement avec une chanson au titre significatif : Rainbow.