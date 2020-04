À visionner gratuitement dimanche 26 avril, « Le Coup des larmes » de Clémence Poésy

Clémence Poésy est actrice et réalisatrice. Au cinéma, elle a notamment travaillé sous les directions de Philippe Ramos, Danny Boyle, Hugo Gélin, Stanley Tucci, et sera à l’affiche en juillet 2020 du prochain film de Christopher Nolan. Elle réalise en 2016 À bouts portés, son premier court-métrage pour l’Opéra de Paris, puis en 2018 Le Roi des démons du vent pour la collection ADAMI. Son troisième court-métrage, Le Coup des larmes, a été présenté en compétition à la Mostra de Venise 2019, et gagné plusieurs prix en France et à l’étranger, dont le Prix Unifrance (Trouville).

« Le Coup des larmes » – 2019

Florence est une actrice. La préparation de son prochain film va lui imposer une épreuve inattendue. Une initiation… à balles réelles.

A l’occasion de la journée internationale de la visibilité lesbienne de dimanche 26 avril, le court métrage sera en visionnage libre dimanche 26 avril 2020 sur Vimeo.

Le Coup des larmes a été diffusé dans l’émission Histoires Courtes, le dimanche 29 mars sur France 2.

« Le Coup des larmes », de Clémence Poésy, avec India Hair et Sabine Timoteo, produit par Yukunkun Productions. 25 minutes