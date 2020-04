C’était probablement l’un des plus grands événements musicaux jamais organisés, Lady Gaga et Global Citizen ont fait fort… Le concert spécial Covid-19 a été co-présenté par Jimmy Fallon, Jimmy Kimmel et Stephen Colbert. Entre messages et performances musicales d’artistes célèbres et témoignages de soignants et familles touchés par le coronavirus, l’événement de huit heures a ému des dizaines de millions de personnes à travers le monde.

« C’est vraiment une lettre d’amour à vous tous à travers le monde, et je l’espère un rappel de la bonté que l’on constate actuellement », a déclaré Lady Gaga avant d’enchaîner par une magnifique reprise de Smile, la chanson de Charlie Chaplin.

Parallèlement au concert, une collecte de fonds a été organisée par l’artiste. Plus de 127 millions de dollars (116 millions d’euros) ont été récoltés auprès des grands dirigeants d’entreprises. La somme sera redistribuée pour aider les institutions dans la lutte contre la pandémie du Covid-19

Revivez avec ses quelques vidéos, les grands moments de vos artistes préférés. Le concert a été clôturé par une magnifique performance de Lady Gaga avec Céline Dion, John Legend, Andrea Bocelli et le pianiste Lang Lang sur la chanson The Player.

Vous pouvez aussi revoir l’integralité du concert sur le site de Jock.life