Selon le média LGBT+ Attitude, le documentaire Circus of Books retrace l’histoire d’un couple juif hétéro qui a construit un empire de la distribution du porno gay dans les années 1980. Afin de joindre les deux bouts et de pouvoir nourrir sa famille, le couple a commencé leur aventure en ouvrant leur première boutique de films X gays à Los Angeles.

Avec Ryan Murphy comme producteur (lire aussi, notre article sur Hollywood, sa prochaine série pour Netflix), le documentaire, qui va être diffusé sur Netflix à partir du 22 avril, retrace leur parcours. Il a été réalisé par Rachel Mason, la fille du couple.

Le film montre comment cette famille Manson a pu créer un empire dans les années 80 et les conséquences que cela a pu avoir sur la communauté LGBT. Peu de temps après l’ouverture de leur première boutique, le couple a rapidement fait fructifier son activité pour ouvrir une deuxième boutique en 1982 dans un autre quartier de Los Angeles, puis très rapidement une troisième. L’entreprise devient très rentable et le couple fini par devenir le plus grand distributeur de pornos gays aux États-Unis.

Les enfants de Barry et Karen, dont l’un est gay, ont toujours été au courant de l’activité de leurs parents . Au fil du succès de leur activité lucrative, le couple est vite devenu des alliés très actifs de la communauté LGBT et très engagés dans les années 80 face à la crise du sida. Des images du film montrent que le couple participait aux marches des PFLAG (Parents et amis des lesbiennes et des gays).

« Nous avons perdu tant de nos employés. Nous appelions les parents pour leur dire : votre fils est malade. Les parents répondaient simplement. Je ne veux plus jamais le revoir », explique Barry dans la bande-annonce.

Hélas, la dernière succursale de Circus of Books (à West Hollywood) a fermé ses portes en février dernier. L’évolution des moeurs et la consommation du porno sur internet ont eu raison du succès de cette entreprise famille.

Découvrez la bande annonce de « Circus of Books » qui sera diffusée sur Netflix dès le mercredi 22 avril.