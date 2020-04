Mont Joseph, la rupture amoureuse en mode pop désespérée et sexy

Joseph Truflandier a travaillé dans la danse et le documentaire avant de se lancer dans la musique. Sous le nom de Mont Joseph, il vient de sortir son premier titre Dolce Baci, accompagné d’un clip qui vient tout juste d’être mis en ligne. Découverte d’un artiste à l’univers intemporel qui travaille une pop désespérée et sexy et dont le premier EP, Paradis, disponible fin mai, raconte par fragments sa rupture avec son ex-petit ami.

La suite de cet article est réservée aux abonné•e•s. Pour continuer la lecture : Abonnez-vous à partir de 1€

et accédez à tous les articles OU Vous êtes déjà abonné•e•s ? Identifiez-vous