Retour en images sur la Journée internationale de la visibilité trans 2020

La 11ème Journée internationale de la visibilité trans, ou Trans day of visibility en anglais, (TDOV) a eu lieu le 31 mars. Cette journée a pour vocation d’honorer la communauté trans, mais surtout de sensibiliser aux discriminations dont elle doit toujours faire face.

Aucune marche ou manifestation n’a pu avoir lieu en raison de la pandémie de coronavirus. Cependant, de nombreuses associations et personnalités trans ou alliées à travers le monde ont affiché leur soutien à la communauté trans.

Soutien à la Journée internationale de la visibilité trans en France

Dans un tweet à l’occasion de la TDOV, l’acteur et réalisateur Océan a rappelé l’existence du FAST, le Fonds d’action sociale trans, qu’il a lancé avec l’association ACCEPTESS-T. Cette levée de fonds vise à lutter contre l’exclusion et la précarité des personnes trans.

#TransDayOfVisibility c’est aujourd’hui ! L’occasion de revoir ma série documentaire et d’aider les personnes trans les plus vulnérables via le #FAST fonds que j’ai initié avec @AcceptessT https://t.co/c1RlVSrqkN merci de relayer au maximum, la situation est plus que critique 🙏🏻 https://t.co/lEFqoruqop — Océan (@ocean_officiel) March 31, 2020

L’association Act Up Sud-Ouest écrit : « Contre la transphobie, pour nos droits la lutte continue ! », accompagné d’une pancarte « Transphobie hors de nos vies ».

31 mars Journée Internationale de Visibilité Trans ! Contre la transphobie, pour nos droits la lutte continue !#TDOV2020 pic.twitter.com/mGE3AsWbnc — Act Up Sud-Ouest (@actupsudouest) March 31, 2020

Amnesty France rappelle : « Partout dans le monde, les personnes trans font l’objet de persécution. Or, les droits des personnes trans sont des droits humains FONDAMENTAUX ».

Aujourd'hui, c'est la journée internationale de la visibilité trans. #TDOV L'occasion de rappeler que, partout dans le monde, les personnes transgenres font l'objet de persécutions. Or, les droits des personnes transgenres sont des droits humains FONDAMENTAUX. #TransLivesMatter pic.twitter.com/yTqGymH8yF — Amnesty France (@amnestyfrance) March 31, 2020

Le Collectif 25 Novembre de Dijon rend également hommage à la TDOV. Il met cependant en garde contre les TERFs, des féministes radicales excluant les trans. Le collectif féministe ajoute : « Il est évident pour nous que les luttes des trans rejoignent les luttes féministes, telles la lutte contre le paternalisme médical, l’accès à la PMA, la gratuité des parcours de transition ».

Le 31 Mars, c'est la Journée internationale de visibilité transgenre 🏳️‍⚧️ pour dénoncer la discrimination et la transphobie dans le monde. À tout-e-s nos adelphes trans : nous savons que la lutte féministe est aussi l’alibi de certaines qui masquent leurs idées transphobes. pic.twitter.com/Mv6prqGhuk — Collectif 25 Novembre (@Collectif25nov) March 31, 2020

Lire aussi : Pourquoi les arguments transphobes des TERF ne tiennent pas la route

Les personnalités et associations s’engagent aussi au Royaume-Uni et aux États-Unis

Le conseiller municipal de Belfast Anthony Flynn a posté une photo de la mairie sur Twitter. Celle-ci a été éclairée aux couleurs du drapeau trans mardi soir, en l’honneur de la Journée internationale de la visibilité trans.

L’association britannique Stonewall écrit : « En tant que communauté, nous avons survécu, par la gentillesse et la compréhension, pendant des générations. Pour ce #TransDayofVisibility, prenez soin de vous. Faites-vous du bien, et rappelez-vous, maintenant plus que jamais, vous avez le droit de ne pas être bien ». Dans son thread, Stonewall UK partage plusieurs posts de son blog Out Of The Margins. Elle met en lumière la lutte des personnes trans dans des pays comme le Monténégro, la Jamaïque et l’Ouganda.

‘We as a community have overcome, through kindness and understanding, for generations. This #TransDayofVisibility look after yourself. Practice self-care, and remember, now more than ever, it’s okay not to be okay.’ Read our #TDoV blog : https://t.co/8pg7JjfWxr pic.twitter.com/50XRjRx8Ey — Stonewall (@stonewalluk) March 31, 2020

L’acteur Billy Porter rend hommage aux personnes trans, et notamment à ses partenaires à l’écran dans la série Pose. Il rappelle : « Saviez-vous qu’environ 0,6 % des Américain.e.s s’identifient comme transgenres ? C’est 1,4 million d’Américain.e.s qui méritent de vivre leur vie avec authenticité. # TDOV2020 »

Happy International Transgender Day of Visibility to all, especially my beautiful @PoseOnFX ladies ! Did you know that approximately .6 % of all Americans identify as Transgender ? That's 1.4M Americans who deserve to live their lives authetically. #TDOV2020 https://t.co/BBCH6QRqKg — Billy Porter (@theebillyporter) March 31, 2020

Human Rights Campaign a également tweeté au sujet de la TDOV : « À l’occasion de la Journée internationale de la visibilité trans, nous honorons la fierté, le pouvoir et la résilience de la communauté trans et non binaire du monde entier. #TransDayOfVisibility »

On International Transgender Day of Visibility, we honor the pride, power and resilience of the trans and non-binary community around the world. 💙💗⚪ #TransDayOfVisibility pic.twitter.com/EXDBKgDSkc — Human Rights Campaign (@HRC) March 31, 2020

Au Royaume-Uni, la YouTubeuse Sarah O’Connell a publié deux vidéos à l’occasion de la Journée internationale de la visibilité trans. Dans la première, elle a invité de nombreuses personnalités à partager pourquoi être un.e allié.e trans est important pour elles et eux. Parmi les invité.e.s, on peut retrouver la comédienne Jameela Jamil, l’acteur Stephen Fry ou encore l’humoriste Katherine Ryan.

Dans la deuxième vidéo, elle a invité des personnes trans ou non binaires, pour discuter autour du sujet de la visibilité. L’acteur Riley Carter Millington ainsi que les activistes Charlotte Clymer et Jeffrey Marsh figurent parmi les invités.