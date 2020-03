Merci Elton John pour cette initiative qui remonte un peu le moral des troupes. Il fait appel à une avalanche de stars pour le iHeart Living Room Concert, un concert virtuel diffusé sur YouTube. On ne se lasse pas de le regarder et de l’écouter en boucle !

En plein milieu de leur salon, terrasse, jardin ou studio d’enregistrement, une foule d’artistes poussent la chansonnette. Un seul but, nous faire chaud au cœur ! La musique adoucit les mœurs et nous apaise…dit-on.

Ces médecins, infirmiers et scientifiques de première ligne sont la preuve vivante que la plupart des super-héros ne portent pas de capes.

Alicia Keys y va de son tube Underdog, Mariah Carey interprète Always Be My Baby avec des choristes, Sam Smith chante son single How Do You Sleep ?. Une farandole d’artistes ont répondu présent.e.s : Demi Lovato, Camilla Cabello, Shawn Mendes, Billie Eilish et son frère Finneas, Dave Grohl, les Backstreet Boys, Billie Joe Armstrong de Green Day, Tim McGraw et HER.

Les messages d’espoir vont bon train aussi avec Lizzo, Ellen DeGeneres, Ciara et la très grande amie d’Elton John, Lady Gaga.

Ce concert a aussi été l’occasion d’organiser une collecte de fonds pour la fondation pour les enfants du personnel soignant qui se bat contre la pandémie du Covid -19, Feeding America et d’autres associations caritatives.

« Il y a beaucoup de chagrin, d’incertitude et de peur, mais permettez-moi de vous dire ce qui va nous garder ensemble ; toute la bonté qui se passe encore dans le monde […] Ces médecins, infirmiers et scientifiques de première ligne sont la preuve vivante que la plupart des super-héros ne portent pas de capes. C’est inspirant. Cela nous montre qu’une fois que nous aurons traverser ces moments difficiles, de meilleurs jours nous attendent. […] Jusqu’à ce que cela arrive, nous avons pensé à vous organiser un petit spectacle pour vous. Nous ferons ce que nous pouvons pour remonter le moral, de nos maisons aux vôtres. » a déclaré Elton au début du concert.

Branchez vos enceintes, regardez ou écoutez :