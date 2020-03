Vidéo : Cub Sandwich décrypte la culture queer au travers de la pop culture

Rendez-vous chaque semaine

Dans les vidéos Cub Sandwich, on parle de la culture LGBT+ via le prisme de la pop-culture. La première saison s’intéresse à l’émission de téléréalité RuPaul’s Drag Race. En décryptant chaque épisode de l’émission, Cub Sandwich analyse et creuse un concept, une histoire, ou un personnage de la culture queer. En plus les vidéos sont dynamiques et bien ficelées. Le premier épisode explore le concept du camp.

Regardez, vous allez forcément apprendre quelque chose :

Le second épisode présente Bob Fosse, chorégraphe et réalisateur qui a inspiré un challenge de RuPaul’s Drag Race :

Le troisième épisode décrypte le concept meta :