La playlist spéciale confinement de Komitid

La musique adoucit les mœurs, dit-on. Adoucit-elle aussi le confinement ? Komitid vous propose une quinzaine de chansons d’artistes LGBT+ ou friendly pour vous accompagner du réveil au coucher. À vos playlists !

Au réveil

À moins que vous ne soyez adepte du réveil brutal, on commence la journée avec quelques chansons douces.

Pet Shop Boys, « Burning the heather »

Une belle ballade, extraite du dernier album des Pet Shop Boys, Hotspot.

Pomme, « Grandiose »

« Depuis que je n’ai pas le droit, je veux un enfant dans le ventre ». Une très jolie chanson sur le désir d’enfant par LA révélation chanson de ces derniers mois, Pomme.

Rufus Wainwright, « Pièce à vivre »

Dans cette chanson qui figure sur son prochain album, le chanteur canadien fait une déclaration d’amour à son mari. Il y parle de leur maison commune, à la fois refuge et symbole de leur amour.

En fin de matinée / début d’après-midi

Vous êtes maintenant bien réveillé.e, vous avez besoin d’énergie pour vous mettre au travail ou faire un peu d’exercice. Voici quelques chansons très incitatives.

RuPaul, « I’m that bitch »

La meilleure chanson de RuPaul depuis longtemps. Pas très subtil, mais efficace !

Robyn, Royksopp, « Do it again »

On vous met au défi de ne pas avoir envie de danser sur les beats de Royksopp et le chant de Robyn.

Nakhane, « Clairvoyant »

Chanson phare du deuxième album de Nakhane, Clairvoyant donne toujours trois ans après sa sortie une « pêche d’enfer » comme on disait il y a encore quelques années.

Anhoni, « 4 degrees »

Les chansons d’Anhoni sont rarement optimistes et celle-ci, qui parle du réchauffement climatique, ne fait pas exception. Mais tel un ouragan, sa mélodie emporte tout sur son passage.

À l’apéro

Troye Sivan, « My my my »

On lance l’apéro avec cette excellente chanson du deuxième album de Troye Sivan, diablement efficace.

Peaches, « Fuck the pain away »

Un classique électro indémodable. Fuck the pain away. Valable en toutes circonstances, mais peut-être encore plus actuellement.

Christine and the Queens, « La vita nuova »

Le dernier EP de Christine and the Queens. En entier. 13’47 de beauté et de groove.

Avant de se coucher

Il est bientôt l’heure de rejoindre votre lit, seul ou accompagné.e, et donc de décompresser petit à petit.

George Michael, « Jesus to a child »

Si la douceur était une chanson, elle serait sans doute cette magnifique ballade de George Michael. George y chante son amour pour son compagnon mort du sida, Anselmo Feleppa.

Kompromat, feat. Adèle Haenel, « De mon âme à ton âme »

Une ballade électro onirique avec la voix de Rebeka Warrior et un featuring d’Adèle Haenel qui susurre en allemand des phrases comme « Der Regen wäscht uns von allen Sünden » (La pluie nous lave de nos péchés). Y a-t-il besoin d’en rajouter ?

Aloïse Sauvage, « À l’horizontale »

« J’te propose qu’on… à l’horizontale. On pourrait p’t-être.. à l’horizontale »… Comment refuser cette proposition très décente d’Aloïse Sauvage avant d’aller dormir ?

Madonna, « I Rise »

Pourquoi ne pas finir la journée avec cette hymne à la résilience de Madonna, extrait de Madame X ? Nous nous relèverons, et nous le ferons ensemble, nous dit en substance la chanteuse.