CultureChezNous – Une exposition interactive sur Frida Kahlo et bien d’autres musées en visite virtuelle

L’exposition Google de Frida Kahlo est entièrement dédiée à l’œuvre de cette femme artiste et féministe de légende avec un ensemble de 800 peintures, photographies et objets. C’est l’occasion de découvrir ou redécouvrir l’univers si particulier et anticonformiste qui a nourrie l’œuvre de Frida Kahlo.

Pour voir l’exposition, cliquez ici.

Afin de répondre a la demande du moment, le ministère de la Culture a lancé son opération #CultureChezNous ayant pour objectif de mettre la culture disponible sur le web pour tout le monde.

Un opéra, un concert en streaming ou bien la visite virtuelle d’un musée ou d’une exposition… c’est maintenant possible.

Le site du ministère de la Culture a mis à la disposition de tout.e.s une plateforme en ligne répertoriant toutes les actions culturelles disponibles depuis son domicile. Pour l’instant, le catalogue regroupe principalement les opérateurs publics mais la plateforme va s’étoffer de jours en jours.

Allez jeter un œil à la sélection… vous trouverez forcement votre bonheur. Et ça sans sortir de chez vous !

https://www.culture.gouv.fr/Culturecheznous