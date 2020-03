D’après le média LGBT+ Gay.it, le spin-off tant attendu de X-Men, Les Nouveaux Mutants, est enfin prêt à sortir au cinéma… une fois l’épidémie de coronavirus passée.

Le tournage du film, réalisé par Josh Boone, a débuté en 2017. Il aurait déjà dû sortir en 2018. Mais le sort en a décidé autrement pour ce film qui a été victime de nombreux décalages de production, de problème de montage … Bref le film devrait être visible sur les écrans avant la fin 2020.

En parlant de l’intrigue… Maisie Williams, la célèbre actrice de Game of Thrones, a déclaré pour Entertainment Weekly qu’il y aurait une histoire d’amour lesbien dans le film :

« Dans les bandes dessinées, Rahne et Dani ont une connexion télépathique, que nous voulions étendre dans le film. Si elles peuvent vraiment se comprendre sur ce point de vue, elles finiront probablement par tomber amoureuses […]. Ce n’est pas vraiment une histoire de ces deux personnages qui apprennent leur sexualité. Ce n’est pas axé sur cela et ils ne l’étiquettent pas nécessairement. Personne d’autre ne le fait et personne ne le remet vraiment en question. »

Le réalisateur Josh Boone et le scénariste Knate Lee ont aussi parlé d’une « belle histoire d’amour » au sujet des rumeurs qui rôde autour de cette intrigue LGBT+.

La bande-annonce parle aussi d’elle-même… Regardez :