Ce soir sur OCS City : « La Reine Margot » - version restaurée

« La Reine Margot »

En août 1572, à Paris. La sœur du roi Charles IX, la belle Margot, va épouser le roi de Navarre, Henri de Bourbon. Pour la reine-mère, Catherine de Médicis, il s’agit de réconcilier les deux partis qui s’entretuent depuis plus de dix ans, les catholiques et les protestants, dont Henri de Navarre est l’un des chefs. Les huguenots se pressent dans les hostelleries parisiennes. La noce promet d’être fastueuse. Mais Margot ne veut pas de ce mariage et les extrémistes catholiques fourbissent leurs couteaux dans l’ombre. Le duc de Guise en particulier veut la mort de l’amiral de Coligny, qu’il accuse d’avoir tué son père. Deux prix à Cannes et cinq Césars pour cette plongée sanglante et exacerbée dans l’horreur de la Saint-Barthélémy.

Réalisé par : Patrice Chéreau

Jusqu’au 31 mars, OCS offre un accès gratuit à ses chaînes aux personnes ayant une box connectée à leur téléviseur.

Ce soir, jeudi 19 mars, sur OCS City à 20:40 et disponible à la demande jusqu’au 4 avril.