Des organisations chrétiennes contre un super-héros gay dans le prochain Marvel

Il a été annoncé, il y a quelques temps, que le prochain film de Marvel présenterait un super-héros gay ainsi qu’un baiser gay.

D’après le média LGBT+ GayTimes, l’annonce a affolé des organisations chrétiennes conservatrices et des pétitions pour censurer le film ont déjà été lancées.

Parmi les organisations qui tentent de censurer le film, on peut retrouver One Million Moms, l’association connue pour être anti-LGBT+.

Ce groupe a déclaré :

« ATTENTION ! Le prochain film de Marvel Studios comprendra un super-héros homosexuel et un baiser de même sexe dans le film The Eternals […] Il y a eu de nombreuses tentatives par l’industrie du divertissement pour endoctriner les familles avec le sujet LGBT+ discrètement et maintenant plus ouvertement. […] Marvel a décidé d’être politiquement correct au lieu de fournir une programmation familiale. Marvel devrait s’en tenir au divertissement. En tant que mamans, nous voulons tous savoir quand Marvel tente de désensibiliser notre famille en normalisant le style de vie LGBT+. […] À moins que Marvel ne supprime le super-héros gay et le baiser de même sexe, ma famille ne regardera pas ce film. Marvel n’a laissé aux conservateurs d’autre choix que d’éviter The Eternals. »

L’association a déjà organisé, dans le passé, un boycott pour le film d’animation Toy Story 4 car il avait quelques plans rapides de deux femmes qui s’occupent d’un enfant.

Malheureusement, encore en 2020, les références et le contenu LGBT+ dans l’industrie du cinéma et du divertissement suscitent toujours autant l’indignation.

Le dernier film de Pixar, En Avant, est censuré et interdit dans de nombreux pays car il y comporte un personnage furtivement lesbien.