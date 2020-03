Ce soir sur Arte : « Margaret Atwood - De la force des mots »

« Margaret Atwood – De la force des mots »

Fille d’un entomologiste et d’une nutritionniste, la Canadienne Margaret Atwood pensait dans sa jeunesse se consacrer à la peinture. Diplômée de Harvard, elle enseigne dans plusieurs universités, au Canada puis à New York, avant de se faire remarquer par ses recueils de poésie. En 1985, son premier roman, La Servante écarlate, adapté pour le cinéma par Volker Schlöndorff en 1990 et devenu aujourd’hui une série à succès, créée par Bruce Miller, la fait entrer en pleine lumière, à 46 ans. Dans cette terrifiante dystopie sur le patriarcat, récompensée par le prix Arthur-C.-Clarke, la romancière alors novice (elle a depuis publié treize autres romans, dont la trilogie remarquée dite « de MadAddam », des essais et livres pour enfants) brosse le portrait d’une Amérique cauchemardesque, transformée en théocratie après un coup d’État. Trente-quatre ans plus tard, elle vient d’en livrer la suite et l’épilogue dans Les Testaments, salué par le Booker Prize, prestigieux prix littéraire britannique qui avait déjà honoré en 2000 Le Tueur aveugle, un autre de ses romans.

Réalisé par : Peter Raymont et Nancy Lang

