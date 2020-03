Gabrielle Houbre : « J’ai voulu m’intéresser à l’histoire entière de Barbin et pas seulement à la question de son sexe »

Gabrielle Houbre est historienne, spécialiste d'histoire sociale et culturelle du XIXe siècle et plus particulièrement des problématiques de genre. Elle a publié le 12 février dernier Les Deux Vies d’Abel Barbin, né Adélaïde Herculine (PUF), une édition annotée des Souvenirs d’Alexina Barbin. Il s’agit du manuscrit autobiographique inachevé d’une personne intersexe, écrit au milieu du XIXe siècle, soit le premier témoignage intersexe connu.

Barbin alterne dans son autobiographie entre le féminin et le masculin. Iiel se genre au féminin la première partie de sa vie puis au masculin quand iel a sa première liaison amoureuse avec une femme. Gabrielle Houbre respecte cette alternance et ne veut pas faire « d’injonction de genre », car Barbin « n’a pas su ou n’a pas voulu se définir ». Il s’agit de « sa part de mystère », nous a-t-elle expliqué lors de cette interview.

L’entretien alterne donc logiquement entre le masculin ou le féminin, suivant comment Abel/Adélaïde (dite Alexina) se présente dans son texte.

Komitid : Quelle a été la vie d'Abel Barbin, également connu sous le nom d’Adélaïde Herculine (dite Alexina) ?

Alexina Barbin est née le 8 novembre 1838 à Saint-Jean d’Angély (Charente-Maritime). Son père, qu’elle perd très jeune, était sabotier. Sa mère ne peut pas travailler en s’occupant d’elle et de sa soeur. Elle arrive donc à les placer à l’hospice puis part travailler dans une famille noble, les Bonnamy de Bellefontaine, à La Rochelle.