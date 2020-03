Ce soir en replay : Passage des arts, Cocteau - Al Brown : le poète et le boxeur

« Cocteau – Al Brown : le poète et le boxeur »

L’histoire de la relation passionnée et ambiguë entre le poète Jean Cocteau et le jeune boxeur Panama Al Brown, qui défraya la chronique dans les années 1930. Cette rencontre fut aussi improbable que fulgurante, sorte de conte de fée tragique au cœur des années folles à Paris. La carrière du sportif était en perte de vitesse, Cocteau s’employa à lui rendre sa flamme. A la déclaration de guerre, les routes de Cocteau et de son protégé se séparent. Al Brown mourra à New York en 1951, vaincu par la tuberculose. Rarement mise en image, une relation intime lie pourtant boxe et littérature. Les tandem formé par Jean Cocteau et Panama Al Brown en est une parfaite illustration. Images d’archives et témoignages reviennent sur ces années.

Réalisé par : François Lévy-Kuentz

Disponible en replay jusqu’au 31 mars.

Pour voir le documentaire, allez sur le site de France TV.