« Brooklyn Secret », écrit, réalisé et interprété par une femme trans… et ça change tout

Brooklyn Secret pourrait être une énième comédie romantique à la sauce indépendante new-yorkaise mais il n’en est rien.

Si le film embrasse les codes d’un cinéma moderne et arty qui pose un regard anti-touristique sur la ville, il est aussi porteur d’une certaine langueur et d’une vision abrupte du fait social qui rappelle plutôt l’univers et le ton de quelques cinéastes asiatiques.

Et puis, au-delà de toute considération esthétique, il est tellement rare qu’une histoire concernant une personne trans soit à la fois écrite, réalisée et interprétée par une femme trans qu’il marque, malgré sa petite musique discrète et sa modestie, un tournant dans l’histoire des représentations au cinéma.

Comment vivre sa vie quand on est immigrante illégale à New-York, femme trans sans papiers à l’ère de Donald Trump et de sa politique qui renforce les contrôles en matière de séjour illégaux et d’attaques aux libertés fondamentales des personnes trans ? Que faire quand l’amour vous tombe dessus dans cette situation pour le moins inconfortable ? Ce sont les questions qui traversent le film d’Isabel Sandoval comme le personnage central d’Olivia qu’elle incarne avec sensibilité et retenue.

Chronique du quotidien

La réponse à ses questions réside en un récit sous forme de chronique du quotidien qui lie travail, sentiments, et élaboration de stratégies pour échapper à l’expulsion. Olivia l’a décidé, elle ne veut plus vivre dans la peur d’être contrôlée et expulsée du jour au lendemain du pays dans lequel elle a choisi de vivre : elle paye un jeune américain « de souche » pour un faux mariage qui serait la seule opportunité possible pour elle de décrocher la fameuses green card. Tout est enclenché : les fausses séances photo pour se construire un faux passé commun, une histoire d’amour de pacotille suffisamment bien troussée et documentée pour convaincre les services de l’immigration. En dehors de ça, Olivia vit sa vie de femme. Elle habite dans le quartier juif ashkénaze de Brighton Bridge à Brooklyn et s’occupe à temps plein d’Olga, vieille femme d’origine russe au fort penchant pour l’alcool qui a perdu en autonomie et nécessite aide pour les tâches du quotidien comme pour prendre soin d’elle-même, compagnie et surveillance. Elle sort avec ses amies philippines, des femmes trans comme elle, avec qui elle entretient cette petite nostalgie du pays à coup de soirées karaoké.

Deux événements vont venir troubler cette routine discrète de l’illégalité : le faux mariage a du plomb dans l’aile et débarque dans l’appartement d’Olga son petit-fils, Alex, bad boy inconséquent, briseur de cœurs alcoolique, qui tente de rentrer dans le droit chemin en découpant des carcasses dans l’abattoir de son oncle.

Olivia, qui lit L’Amant de Lady Chatterley le soir à la lumière de sa petite lampe de chevet, n’ose se l’avouer mais elle rêve comme tout le monde au grand amour et entre Alex et elle, l’alchimie est évidente …

Jamais rien n’est démonstratif ou surligné dans le récit de cette rencontre et de l’éventualité d’un amour et, plus bouleversant encore, l’impossibilité d’une vie « normale » est mise en péril non seulement par l’assignation de genre à la naissance d’Olivia mais aussi et surtout par sa situation invivable d’immigrée sans papier qui se sent en permanence traquée par les services de l’État.

La peur est omniprésente, elle est au coin de la rue sans que cela soit une expression. Une scène après l’autre, c’est au souffle d’Olivia que le spectateur est accroché, à la variation de ses battements de cœur, qu’elle soit paniquée par l’arrestation qu’elle voit de près de jeunes femmes qui sont ses sœurs, qu’elle soit excitée par le souvenir d’un baiser ou qu’elle se donne à son amant dans des scènes d’une sensualité douce, contenue mais vibrante.

Isabel Sandoval donne au personnage d’Olivia une force incommensurable qui force le respect.

Jamais notre regard ne se détourne d’elle, nous respirons, nous tremblons, nous aimons avec elle. Isabel Sandoval donne au personnage d’Olivia une force incommensurable qui force le respect. Eamon Farren, acteur australien aperçu dans la série Netflix The Witcher mais également dans la phénoménale saison 3 de Twin Peaks de David Lynch, dote le personnage d’Alex d’une vraie complexité qui joue habilement avec les clichés du bad boy sur le chemin d’une réhabilitation difficile.

La comédienne Lynn Cohen, décédée le 14 février dernier à 86 ans et vue chez Woody Allen (Meurtres mystérieux à Manhattan) comme dans Sex and The City, série dans laquelle elle incarnait Magda, la femme de ménage de Brady et de Miranda, est ici Olga, cette femme ashkénaze en fin de vie et montre, avec ce dernier rôle, l’amplitude de son talent.

Brooklyn Secret est une chronique douce et empêchée de l’amour et de la peur au temps de Trump qui parvient à créer une empathie immédiate et profonde avec une jeune femme trans et immigrée et ce sont là ses plus grandes forces.

« Brooklyn Secret » (« Lingua Franca »)

Grand Prix du festival Chéries Chéris 2019

Réalisation : Isabel Sandoval

Avec Isabel Sandoval, Eamon Farren, Ivory Aquino, PJ Boudousqué, Lynn Cohen, …

Chronique – 1h29 – Etats-Unis/Philippines

En salles le 18 mars 2020

