Studio 54, discothèque mythique de New York, s'expose à Brooklyn

L'aventure du Studio 54 aura duré moins de trois ans, d'avril 1977 à février 1980, avant que la discothèque ne ferme ses portes, mais elle aura marqué plusieurs générations et demeure une référence aujourd'hui.

« C'était une période de crise économique et Studio 54 a aidé New York à réinventer son image », explique Matthew Yokobosky, le conservateur de l'exposition Studio 54: Night Magic, qui s'ouvre vendredi.

« Il fallait être au Studio 54 »

Glamour et select, la boîte de nuit qui pouvait accueillir jusqu'à 2 000 personnes portait en elle un parfum de fin du monde, où drogues et sexe gay faisaient partie du décor. « Studio 54 était, sans conteste, l'endroit le plus grandiose et le plus divertissant au monde », affirme Richard Williamson, photographe et designer qui a conçu une bonne partie de l'architecture intérieure du lieu, situé dans le quartier des théâtres de Broadway.