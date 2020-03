Converse crée sa première collection de vêtements non-genrés

La marque Converse, célèbre pour sa paire de chaussures Chuck Taylor, vient d’annoncer la sortie de sa nouvelle collection. Celle-ci s’intitule « Shapes » (« formes » en français) et se présente comme non-genrée et adaptée à toutes les morphologies.

« Et si les vêtements étaient construits indépendamment du genre, mais plutôt destinés à s’adapter à de nombreuses formes de corps différentes ? », écrit la marque dans un communiqué. « C’est la question que Converse a cherché à résoudre lorsqu’elle cherche à étendre ses offres de vêtements. »

« Quand on commence le design à partir d’une idée non traditionnelle, les possibilités sont infinies pour tout réinventer, de la construction aux dimensions, en passant par les matériaux », explique Jon Tappan, vice-président de Global Apparel chez Converse. « En apportant fonctionnalité, inclusivité et confort aux vêtements de tous les jours, nous pensons que nous pouvons vraiment changer la donne. »

Le design se fonde sur les formes du corps plutôt que sur le genre de la personne qui les porte. Converse a voulu mettre l’accent sur la taille comme point de référence. Les cinq pièces de la collection sont conçues pour les types de corps et sont divisées en quatre tailles. Les vêtements utilisent des méthodes de fabrication, tels que des plis et des ceintures élastiques, qui leur permettent de s’adapter à toutes les morphologies. Ils sont fabriqués à partir de 50 % de coton recyclé et de 50 % de coton vierge.

La collection sera disponible à l’été 2020.