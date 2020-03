La web-série de cinq épisodes de cinq minutes Les Bonnes Nouvelles a été tournée en décor réel dans le quartier de Château Rouge. Elle raconte la vie d’une boutique de quartier, l’épicerie-taxiphone-internet d’Alimata où se croisent client.e.s de passage et habitué.e.s. Une mosaïque de personnages qui incarnent avec force et humour les différentes facettes des diasporas africaines à Paris. La communauté LGBT+ n’est pas ignoré dans la série puisqu’il y a aussi un personnage gay.

Chaque épisode est l’occasion de découvrir un nouveau personnage et d’aborder une thématique liée à la prévention à destination de la diaspora afro-descendante : dépistage, PrEP, TasP, charge virale indétectable, etc…

« Si on m’avait dit qu’un jour cela m’arriverait… »

L’épisode 5 est consacré à Armand, le personnage gay de la série. Il confie à Alimata qu’il a passé une folle nuit avec un charmant garçon et qu’ils ne se sont pas protégés. Heureusement, il a eu le bon réflexe et est allé aux urgences pour demander un traitement post exposition (TPE). « Si on m’avait dit qu’un jour cela m’arriverait… », conclut le jeune homme. Et loin de le juger, Alimata a cette phrase pleine de bon sens : « Ah, le désir, mon chéri… le désir ! »

Le VIH touche particulièrement les personnes originaires d’Afrique subsaharienne avec environ quatre nouvelles infections sur 10, à Paris.

Les Bonnes Nouvelles, le projet de Jeanne Delafosse et Camille Plagnet, réalisateurs de documentaires, est une véritable réussite et dépasse les enjeux préventifs et communautaires. C’est une vraie web-série aussi drôle qu’émouvante. Un grand bravo aussi à la pétillante Marie Sohna-Condé qui interprète le personnage d’Alimata. Vivement les prochains épisodes (avec des personnages lesbiens et trans ?) !

Regardez l’intégralité de la série sur le site lesbonnesnouvelles.org