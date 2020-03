Plus de 130 professionnel.le.s du cinéma LGBT+ boycottent le Tel Aviv Festival en solidarité avec les Palestinien.ne.s queers

Lundi 2 mars, le Hollywood Reporter a déclaré que la pétition comptait plus de 130 professionnel.le.s de l'industrie cinématographique du monde entier. Pour soutenir les Palestinien.ne.s, ils et elles ont décidé de boycotter le festival du film LGBT de Tel Aviv, qui doit se tenir en juin prochain et est parrainé par le gouvernement.

Organisé par une organisation queer palestinienne, la Campagne palestinienne pour le boycott académique et culturel d'Israël (PACBI), cet engagement vise la « libération de tous les peuples et communautés opprimées ».

Appel au boycott