L'Union africaine rappelle les divergences avec l'UE sur l'homosexualité

Le président de la commission de l'Union africaine (UA), Moussa Faki Mahamat, a pointé du doigt jeudi 27 février les « différences » entre l'Afrique et l'UE sur les questions de justice internationale ou de droits des personnes homosexuels, lors d'un sommet destiné à renforcer les liens entre les deux continents.

« Certainement, nous avons nos différences : la justice criminelle internationale, l'orientation et l'identité sexuelle, la peine de mort, la centralité de l'Union africaine dans certaines crises, etc... », a déclaré Moussa Faki lors d'une conférence de presse marquant l'ouverture à Addis Abeba d'un sommet UA/UE. Qualifiant ces différences de « normales », il a estimé qu'Africains et Européens devaient les reconnaître et les accepter pour les surmonter.

Nouvelle « stratégie africaine »