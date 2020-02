Le Rainbow Challenge vous encourage à échanger sur vos lectures LGBT+

Internet regorge de défis, farfelus ou engagés. Le Rainbow Challenge, lui, vise à mettre en lumière des livres LGBT+. Lancé en 2019 par l'autrice et booktubeuse française Mx Cordélia, il est de retour pour une 2e édition, du 1er février au 30 avril. Il s'agit de lire des ouvrages avec des personnages ou thèmes LGBT+ et, si on le souhaite, partager ses lectures sur les réseaux sociaux via le hashtag #RainbowChallenge2020. Plus loin dans cet article, nous vous proposons des conseils de lecture.

« Il y a des challenges divers sur l'internet des livres », raconte Cordélia, dont certains très populaires, le Pumpkin Challenge pour Halloween par exemple. J'ai voulu l'utiliser pour visibiliser des livres avec des personnages et des thèmes LGBT. »

La booktubeuse recommande régulièrement des livres sur sa chaîne Youtube. Le défi est l'occasion d'échanges « plus interactifs, où tout le monde partage des conseils ». J'avais participé l'an denier, avec une liste initiale de douze livres pour un bilan de quatre lectures. Suivre les publications des autres internautes m'avait permis de découvrir d'autres ouvrages, comme La Sirène et la licorne d'Erin Mosta (Rageot).

Soutenir les autrices et auteurs contemporains