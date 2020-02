Musique : le duo oscarisé de « La Reine des neiges » adapte « Le Prince et la Couturière »

Kristen Anderson-Lopez et Robert Lopez vont adapter le roman graphique de Jen Wang, Le Prince et la couturière, selon Playbill. Le duo a notamment gagné deux Oscars de la meilleure chanson originale pour des films Disney : Let It Go (Libérée, Délivrée) de La Reine des neiges en 2014 et Remember Me (Ne m'oublie pas) de Coco en 2018.

Écrit en 2018 par Jen Wang, Le Prince et la Couturière raconte l'histoire du prince Sébastien, dont les parents parcourent le pays à la recherche d'une épouse pour leur fils. Mais Sebastian mène une vie secrète. La nuit, il enfile des robes spectaculaires et sort comme Lady Crystallia, une icône de la mode parisienne. Sa meilleure amie, la couturière Frances, est la seule à connaître la vérité et elle ne veut plus garder le secret sur ses créations.

Un roman graphique sur la fluidité de genre