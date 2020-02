Coachella : le fondateur du festival continuerait de soutenir des associations LGBTphobes

Philip Frederick Anschutz, 80 ans, est un homme d’affaires et dirigeant sportif américain, il est entre autres propriétaire et fondateur du Los Angeles Galaxy. Avec environ 11,5 milliards de dollars de bénéfices, il est aussi la 41e personne la plus riche d’Amérique selon le magazine Forbes. Mais surtout, sa société, Anschutz Entertainment Group (AEG) a toujours organisé Coachella, le fameux festival de musique qui existe depuis 1999.

Membre de l’Église évangélique presbytérienne, Anschutz avait été accusé en 2013 d’avoir donné des millions de dollars à des groupes conservateurs anti-LGBT+ tels que l’Alliance Defending Freedom (ADF) et le Family Research Council (FRC).

Philip Frederick Anschutz a toujours nié ces accusations, qualifiées de « fausses », assurant qu’il « cesserait immédiatement toutes les contributions » aux groupes qui « financent des initiatives anti-LGBTQ ».

Tout va bien alors ?

Pas du tout. Comme l’a rapporté l’édition papier de Billboard cité par Gay.it, les déclarations de revenus d’AEG montrent qu’entre décembre 2017 et novembre 2018, les dons aux groupes anti-LGBT + ne se sont pas arrêtés du tout. Bien que le document ne montre aucun don à FRC et ADF, l’AEG aurait fait don d’un million de dollars à Colorado Christian University, qui menace de suspension les étudiant.e.s LGBT+, pour ceux qui « s’habillent ou agissent différemment du genre biologique que Dieu a créé ».

AEG a ensuite fait un don de 20 000 dollars à Sky Ranch Christian Camps , un camp chrétien qui souligne que « Dieu a établi le mariage comme une relation permanente et exclusive entre un homme et une femme et que toutes les activités sexuelles intimes en dehors des relations conjugales, à la fois hétérosexuels, homosexuels ou autres, sont immoraux et pécheurs. »

Pour l’heure, l’intéressé n’a pas fourni d’explications sur ces versements mais sa fondation a reconnu que moins de 5 % des dons qu’elle effectue vont à des groupes conservateurs ou basés sur la foi.

L’édition 2020 du festival Coachella a lieu sur deux week-ends, en avril prochain, avec des artistes LGBT+ dont Frank Ocean, Mika et Lil Nas X , ainsi que Rage Against The Machine, Travis Scott, Lana Del Rey, Lewis Capaldi, Calvin Harris, Charlie XCX, Alec Benjamin, Anitta et Yungblud.