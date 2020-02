Madrid : ouverture de la première agence pour l'emploi des personnes trans

D’après le média La República.pe, la ville de Madrid a mis en place, depuis le 26 décembre 2019, la première agence pour l’emploi des personnes trans afin de lutter contre le phénomène du chômage dans la communauté trans. Étant fortement sujet aux discriminations et à la stigmatisation dans la vie quotidienne et professionnelle, les personnes trans sont souvent réduites à avoir recours à un travail précaire.

Pedro Bogo, directeur d’Ambar, cette agence dédiée, déclare : « Nous estimons que dans la communauté de Madrid, huit personnes trans sur dix sont au chômage. C’est une figure brutale qui les condamne à la marginalisation. »

Le projet Ambar

L’un des objectifs de l’agence Ambar est la sensibilisation et la médiation avec les entreprises pour promouvoir et faciliter l’insertion professionnelle des trans. Le but étant de pouvoir intégrer les futur.e.s travailleur.se.s dans des entreprises engagées dans le soutien et l’intégration de la communauté. Pour Ambar, le fait de rompre avec les préjugés et l’ignorance dans le monde du travail favorisera la fin de l’exclusion sociale des personnes trans.

Ambar met aussi en place un projet d’insertion socio-professionnelle personnalisé. Il vise à fournir des alternatives de formation et d’emploi au travers de projet professionnel individualisé. Différents ateliers y sont aussi organisés sur les domaines de la formation, du logement et de la santé.

Depuis son lancement, 50 personnes ont trouvé un emploi et une trentaine d’accords ont été signés avec différentes sociétés grâce à l’agence Ambar.