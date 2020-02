Oscars 2020 : Triomphe de « Parasite » et prises de conscience

Komitid vous l‘avait signalé lors de l’annonce des nominations, les Oscars 2020 manquaient cruellement de diversité, de femmes et d’inclusivité quand il s’est agit de lister les possibles lauréat.e.s de l’année cinéma.

L’Académie a plutôt finement réagi pour opérer un rééquilibrage lors d’une cérémonie qui a vu triompher le sud-coréen Bong Joon Ho et son film Parasite devant les favoris multi-nommés qu’étaient Joker, The Irishman, Once upon the time… in Hollywood et 1917.

Honorés mais bredouilles