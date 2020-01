Oscars 2020 : Où est la diversité ?

La liste des nommés de la 92ème cérémonie des Oscars a été annoncée en début de semaine et tous les commentateurs et toutes les commentatrices de la planète ont évoqué leurs préférences mais également les grand.e.s oublié.e.s de cette édition dominée par le Joker de Todd Philips déjà récompensé du Lion d’Or au Festival de Venise en septembre dernier et qui domine le classement avec 11 nominations. Les derniers films de Quentin Tarantino (Il était une fois à Hollywood), de Martin Scorsese (The Irishman) et de Sam Mendes (1917) obtiennent chacun 10 nominations.

Le fait le plus significatif dans le manque cruel de diversité qui caractérise la liste des forces en présence pour la soirée du 9 février prochain, c’est bien sûr l’absence de femmes dans la catégorie des réalisateur.rice.s alors que certaines y avaient très clairement leur place que ce soit Greta Gerwig pour sa revisite féministe des Filles du Dr March ou Lulu Wang, la réalisatrice sino-américaine de L’Adieu.

Retour du hashtag #Oscarssowhite