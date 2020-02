Selon une étude, les personnes LGBT+ représentent plus d'un cinquième de l'industrie du jeu vidéo

Les personnes LGBT + représentent plus d’un cinquième de l’industrie du jeu vidéo au Royaume-Uni, selon un nouveau recensement de la diversité. Les résultats ont été révélés dans le rapport du UK Games Industry Census, la première étude du genre. Cette étude regroupe plus de 3200 réponses anonymes de personnes (LGBT + ou non) travaillant dans l’industrie du jeu au Royaume-Uni.

Dans le détail et selon cette étude, 21 % des personnes travaillant dans les jeux sont LGBT+, tandis que 79 % sont hétérosexuelles. Il s’agit d’une proportion significativement élevée de travailleurs LGBT+, d’autres sources de données indiquant que les hétérosexuels représentent entre 93 et 97 % de la population nationale.

À 2 %, la représentation non-binaire dans la main-d’œuvre de l’industrie britannique des jeux est supérieure à la moyenne nationale, qui est estimée à 0,4 %. Les personnes trans représentent 3 % de la main-d’œuvre de l’industrie des jeux, ce qui est encore supérieur au 1 % estimé au sein de la population du Royaume-Uni.

Cette étude, soutenu par les partenaires fondateurs EA, Facebook, Xbox, Jagex et King, vise à recruter 200 entreprises de jeux d’ici 2021 et à améliorer la diversité et l’égalité dans l’industrie.