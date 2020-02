Jameela Jamil fait son coming out queer après la controverse sur sa participation à une émission de voguing

Mardi 4 février, la chaîne de télévision américaine HBO a annoncé que Jameela Jamil, une actrice, activiste, mannequin et présentatrice ferait partie d'un panel de juges pour son nouveau concours de voguing non scénarisé et intitulé « Legendary ».

L'annonce de HBO a provoqué une forte controverse. Beaucoup d'internautes sur les réseaux sociaux ont jugé que l'actrice n'était pas représentative de la communauté LGBT+ noire à l'origine du voguing. D'autant plus que la chaîne a diffusé un communiqué erroné, dans lequel était annoncé que Jameela Jamil serait la MC (maîtresse de compétition) de l'émission.

L'actrice de The Good Place a ensuite précisé qu'elle ne serait que juge, pas MC. Les critiques ont quand même continué à affluer, l'accusant de « s'approprier la culture ball ».

Jameela Jamil forcée de faire son coming out