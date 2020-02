Évolution des séries LGBT+ : comment Netflix change la donne (3/4)

Au début des années 2010, les personnages LGBT+ à la télévision se multiplient. Pour les auteur.e.s et producteur.rice.s, les enjeux changent. La question n’est plus de réussir à imposer des héros queer à l’écran, mais de diversifier les représentations et de banaliser les personnages LGBT+ dans le paysage télévisuel. La diversité a besoin de diversité. Et la plateforme Netflix va changer la donne…

Disney, précurseur

C’est grâce aux productions d’ABC, chaîne du groupe Disney, que les premiers personnages LGBT+ touchent le grand public. Marc Cherry raconte les histoires de Bree Van De Kamp et son fils gay dans Desperate Housewives. Shonda Rhimes produit son premier bébé, la très populaire Grey’s Anatomy, pour la même chaîne. Avec Callie et Arizona, Shonda Rhimes donne au public lesbien un couple auquel s’identifier facilement.