Bowen Yang, comédien au Saturday Night Live, confie son expérience en thérapie de conversion

Dans un article publié par le New York Times samedi 25 janvier, Bowen Yang a témoigné de son expérience en thérapie de conversion et du conflit avec ses parents sur sa sexualité.

Forcé à faire son coming out à 17 ans

Le comédien a été contraint de faire son coming out à 17 ans. Ses parents ont intercepté des conversations entre lui et d’autres garçons, révélant son homosexualité. « Ils m'ont juste assis et m’ont crié dessus : “ Nous ne comprenons pas, d'où nous venons, ce genre de choses ne se produisent pas ” », a déclaré Bowen Yang. Son père lui a ensuite demandé de faire huit séances avec un « conseiller de conversion ».