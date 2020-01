« Angels in America », un chef d’œuvre du théâtre gay sublimé par Arnaud Depleschin à la Comédie-Française

Ce texte de Tony Kushner est une œuvre de référence de la culture gay américaine. Écrite à la fin des années 80, la pièce Angels in America a bousculé les codes et fait scandale en parlant de sexualité et de religion, de sida et de politique, sans aucun tabou. Le réalisateur Arnaud Desplechin signe une mise en scène précise et très cinématographique portée par une troupe de comédiens.ne.s idéale dans l’écrin de la Salle Richelieu de la Comédie Française. Le spectacle de ce début d’année !

Angels in America, c’est l’intégrale des deux pièces créées par Tony Kushner, dramaturge juif et homosexuel américain qui travaille aussi avec Steven Spielberg (sur les scénarios de Lincoln, Munich et de son futur et très attendu remake de West Side Story) : le premier volet, Le Millenium approche, date de 1987 et le second, Perestroïka, de 1989.

Monument du théâtre contemporain