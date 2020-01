Voici une publicité très émouvante qui a fait le tour du web !

La nouvelle publicité de la marque de café belge Douwe Egbert, intitulée « Something To Share », se concentre sur deux adolescentes qui sont interrompues lorsque le père de l’une d’entre elles rentre tôt et les surprend en train de s’embrasser.

Au début elles sont inquiètes, mais le père les invite ensuite à partager une tasse de café et à parler de leur relation, suggérant que tout ira bien.

Répondant au succès viral de l’annonce sur les réseaux sociaux, Douwe Egbert a remercié les internautes pour leurs réponses positives et a déclaré qu’ils « espèrent vraiment qu’ils pourront aider tout le monde à trouver le courage de parler ».

Thanks for sharing our message @sapphicticated, @wildfiresheeran and many others. We really hope we can help everyone to find the courage to talk. #weallhavesomethingtoshare #douweegbertsbelgium https://t.co/wYDfVasOGy

— Douwe Egberts Belgium (@DouweEgbertsBE) January 18, 2020