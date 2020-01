Kosovo : Blert Morina, premier homme trans connu pour avoir pu changer légalement d'état civil

Il a du affronter une bataille judiciaire de deux ans pour exercer son droit de changer le nom et le marqueur de genre sur ses documents, une demande qui avait été refusée auparavant.

En décembre 2019, le tribunal de Prishtina a affirmé son droit de changer de nom et de marqueur de genre sur ses documents d’identité – c’est la deuxième fois qu’un tribunal du pays donne légalement le droit a une personne de faire faire ces démarches. La première personne est restée jusqu’alors anonyme.

Blert Morina, qui est le directeur exécutif de l’organisation pour les droits des LGBT + Center for Equality and Liberty, a déclaré qu’il était « ravi » de gagner son procès, et heureux que ce chapitre de sa vie soit terminé.

« Il y a eu des moments où cela devenait trop dur pour avoir une vie équilibré, entre le travail, la transition, la pression de la société, et les médias », a-t-il déclaré à PinkNews. « Je suis tellement heureuse que ma famille va enfin être soulagée de la pression qu’elle a eue ces dernières années », a déclaré Blert Morina.

« Et le plus important, c’est que d’autres personnes ayant la même demande que moi ne passeront pas par là. »

Nous avions interviewé Blert Morina en mai dernier sur Komitid.