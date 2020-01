« Sex Education », saison 2 sur Netflix : retour gagnant à Moordale

L’une des meilleures surprises du cru 2019 de Netflix était britannique. La série Sex Education qui fait la part belle à la diversité et à l’inclusivité revient en saison 2 à partir du 17 janvier et Komitid a eu la chance de la découvrir en avant-première. Résultat : huit épisodes franchement réussis qui déploient avec intelligence les intrigues de la première saison et affinent un discours brillant sur la sexualité, les comportements amoureux et les choix de vie. Bon retour au lycée de Moordale !

Petit miracle