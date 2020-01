Et si « Work In Progress » était la meilleure série LGBT+ du moment ?

Actuellement diffusée en France sur Canal + Séries, Work In Progress est très largement inspirée du vécu de sa co-créatrice Abby McEnany, issue du milieu des scènes ouvertes d’improvisation de Chicago. Son héroïne éponyme, qu’elle incarne à l’écran, est une « grosse gouine queer » de 45 ans. C’est comme cela qu’elle se décrit lors d’une séance avec sa psychologue, au cours de laquelle elle annonce projeter de se suicider dans 180 jours. Une scène d’ouverture déroutante, qui donne le ton de cette série comique, entre humour noir et burlesque. Le seul bémol de cette série ? On n’en entend pas assez parler. Quelque peu éclipsée par la sortie du reboot de la série culte The L Word, Work In Progress est pourtant le programme LGBT+ le plus enthousiasmant du moment.

Le pari du réalisme