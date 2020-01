Un triangle amoureux gay dans la deuxième saison de « Sex Education » ?

Sex Education sur Netflix a vite été désignée comme l’une des meilleures nouvelles série en 2019, et la nouvelle saison débarque le 17 janvier !

Dans la première saison, Otis (Asa Butterfield) et Maeve (Emma Mackey) se lançait comme des apprentis sexologues au sein de leur lycée, inspirée par la mère de la sexothérapeute d’Otis, jouée par Gillian Anderson.

Mais contrairement à ce qu’on pourrait croire, la véritable vedette de la série a été le personnage d’Eric Effiong, le meilleur ami gay d’Otis, interprété par l’acteur écossais d’origine rwandaise Ncuti Gatwa.

Dans la bande-annonce de la saison 2, nous pouvons découvrir un triangle amoureux entre Éric, Tyran et un nouveau personnage qui est un étudiant français. On a vraiment hâte de voir comment la série va amener tout ça mais on est pas inquiet !