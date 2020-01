Une bonne résolution pour l'année 2020 ? S'abonner à Komitid

Il y a un an tout juste, nous vous avions informé.e.s des changements intervenus dans la ligne éditoriale et le contenu de Komitid, avec cet article intitulé : « Komitid change et la rédaction vous dit pourquoi ».

Nous y mettions l’accent sur la nécessité pour les lecteurs et les lectrices de s’abonner afin de faire vivre ce média d’information LGBT+ unique dans le paysage. Komitid a su trouver sa place mais comme pour beaucoup de médias, l’indépendance que nous chérissons impose de compter sur les internautes afin de nous accompagner dans ce parcours. L’an passé, Komitid a passé commande d’articles, de photos et d’illustrations à plus de 60 journalistes et illustrateur.rice.s, pour des collaborations régulières ou ponctuelles.

L’appel à l’abonnement est aujourd’hui plus que jamais d’actualité.

Cette semaine, Komitid a publié entre autres un reportage sur l’ouverture prochaine de la première maison de retraite LGBT en Espagne, le témoignage de Gabe, sur son parcours de transition non-binaire, un portrait du candidat gay à la présidentielle en Pologne, ainsi qu’une rétrospective sur les dix années écoulées.

Acquisition de Yagg

Pour contribuer aussi à faire vivre les archives LGBT+, Komitid a acquis le site Yagg, qui était en sommeil depuis trois ans. Grâce à cette acquisition, ce sont plus de 20 000 articles sur les questions LGBT+, ainsi que 1000 vidéos sur la chaîne Youtube, qui sont consultables. Cela parce que nous croyons que pour informer la communauté LGBT+ et le public plus large sur les questions qui nous touchent, il est important aussi de disposer d’une vision historique sur l’évolution des droits et l’avancée des revendications.

Mais comme vous le savez aussi, le développement de Komitid n’est pas allé sans contrainte et pour des raisons économiques, il a fallu se séparer de plusieurs journalistes l’été dernier.

Cela montre encore une fois que Komitid ne pourra pas trouver son équilibre financier si le nombre d’abonné.e.s n’augmente pas significativement. Avec l’offre découverte, le premier mois est à 1 euros.

L‘analyse consacrée à la décennie qui vient de s’achever montre la période 2010-2019 a été riche de changements pour les personnes LGBT+. Mais il reste tant de combats à mener !

Komitid aimerait compter sur vous. Le nombre d’abonné.e.s augmente mais ce mouvement doit s’amplifier.

Nous vous souhaitons une très bonne année 2020.