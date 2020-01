Jerry Herman, compositeur de « Hello Dolly ! » et de « La Cage aux folles » à Brodway quitte la scène à l’âge de 88 ans

Jane Dorian, la filleule de l’auteur des partitions de Mame, Hello, Dolly ! et La Cage aux Folles a confirmé sa mort vendredi 27 décembre 2019. Jerry Herman vivait avec son compagnon Terry Marler à Miami, en Floride.

Plus qu’une icône des comédies musicales, Jerry Herman fut le créateur de nombreux spectacles à Broadway. Il a été lauréat de deux Tony Awards, un pour Hello, Dolly ! en 1964 et un second pour La Cage aux Folles en 1983. Il a aussi été récompensé par deux Grammy Awards pour la bande originale de Mame et pour la chanson-titre de Hello, Dolly !. Ces deux comédies musicales ont fait l’objet d’adaptations au cinéma, d’abord Hello, Dolly ! par Gene Kelly avec Barbara Streisand en 1969 puis Mame par Gene Saks avec Lucille Ball en 1974.

De nombreuses personnalités lui ont rendu hommage, notamment les actrices de Broadway Elaine Paige (Cats) et Bernadette Peter (Into the Woods), l’acteur John Barrowman, l’auteur George Takei et bien d’autres…

Jerry Herman était séropositif et parmi l’un des premiers à l’avoir annoncé publiquement dans les années 80. Il a été particulièrement engagé dans la défense des droits LBGT+ et les combats de la communauté.

Harvey Fierstein, l’auteur du livret de La Cage aux folles a d’ailleurs publié sur les réseaux sociaux : « Nous avons perdu un des grands – Toutes ces années, Jerry s’est battu contre la maladie avec une férocité surhumaine. Il n’était pas un survivant. Il était un conquérant. Même dans les pires moments l’enthousiasme et la joie sonnaient dans sa voix. »

Revenons en quelques vidéos sur la carrière d’un grand nom qui a marqué le monde de la comédie musicale et les gays.