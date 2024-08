Foot : pour éteindre les polémiques, la LFP adapte sa campagne contre l'homophobie

La Ligue de football professionnel (LFP) poursuit lors de la dernière journée de Ligue 1 ce week-end, sa campagne de lutte contre les discriminations, avec un nouveau volet dédié à la lutte contre l’homophobie, plus discret que les maillots floqués arc-en-ciel qui avaient suscité des polémiques la saison passée.

Cette année, lors de la 34e et dernière journée de Ligue 1 dimanche et la 38e journée de Ligue 2 vendredi, le flocage des maillots et le brassard de capitaine ne seront pas couleur arc-en-ciel mais, comme pour la journée dédiée à la lutte contre le racisme en mars, le logo de la compétition L1 et L2 et les poteaux de corner arboreront les couleurs du drapeau LGBT et un logo spécifique sera bien présent sur les maillots des joueurs.

Calquée également sur celle pour la lutte contre le racisme, la campagne de la Ligue contre l’homophobie verra, avant le coup d’envoi des rencontres de Ligue 1, une bâche géante sur laquelle le mot homophobie, barré au profit du mot football, sera déployée sur le rond central des terrains.

Arbitres, entraîneurs et délégués porteront un brassard spécial au cours du week-end, programmé dans le cadre de la Journée internationale contre l’homophobie le 17 mai.

Enfin, une vente aux enchères des maillots portés par les joueurs sera lancée le 22 mai, dont les bénéfices seront reversés à la Licra, la Fondation pour le Sport Inclusif, Foot Ensemble et Her Game Too, les quatre associations de lutte contre les discriminations avec lesquelles la LFP collabore.

En plus de ces campagnes de communication annuelles, la LFP, depuis novembre 2021, organise tout au long de l’année des ateliers de sensibilisation à la lutte contre les discriminations, notamment contre l’homophobie, le racisme et l’antisémitisme dans tous les clubs professionnels.

A ce jour, 89 ateliers ont été organisés dans 32 clubs différents auprès des joueurs, des dirigeants et des supporters.