Qui était O'Shae Sibley, l'artiste étatsunien gay tué dans une station service ?

O’shae Sibley, célèbre danseur afro-américain de la scène voguing, a été poignardé à mort le samedi 29 juillet dernier, lors d’une altercation avec un groupe de jeunes dans une station service. Alors qu’ils dansaient joyeusement sur le dernier album de Beyoncé, O’Shae et ses amis sont apostrophés par plusieurs hommes véhéments, qui leur auraient reproché leur danse et leurs torses dénudés. S’en suit une violente dispute au terme de laquelle un jeune de 17 ans poignarde le danseur avant de s’enfuir avec le reste de son groupe. Une caméra de surveillance a filmé les faits. Le caractère homophobe du meurtre n’est pour l’instant pas écarté par la police.

Otis Pena, son meilleur ami présent lors des faits, déclare sur Facebook : « Ils nous haïssaient parce qu’on est gays ! Ils criaient qu’ils étaient musulmans et qu’ils ne nous aimaient pas ! Alors qu’on faisait innocemment notre plein d’essence ils ont poignardé l’un des nôtres ! »

Danseur militant

Avant ce tragique évènement, O’Shae Sibley était surtout connu pour sa carrière de danseur hors-pair. Arrivé à New-York en 2019, le danseur de 28 ans alliait à merveille son art et son engagement dans la communauté noire et LGBTI+. En 2021, on peut le voir dans le très beau projet de son collaborateur et ami de longue date Kemar Jewel, SOFT : A Love Letter to Black Queer Men. Un moment poignant qui met en lumière les discriminations spécifiques dont sont victimes les hommes noirs et gays, suite au meurtre de l’un deux par son père.

Jewel, après avoir appris le décès de son ami, confie d’ailleurs au Daily News qu’O’Shae était très militant : « Il allait à beaucoup de marches et de manifestations. Il était toujours excité à l’idée d’être très présent lors de ces évènements, et d’utiliser son corps comme une façon de protester ». Les deux hommes se sont rencontrés très jeunes, dans le milieu de la ballroom, du voguing, et des sous-cultures afroqueer.

Toujours dans cette volonté de donner du sens à son art, O’Shae cherchait avant tout à partager sa passion au plus grand nombre. « Il s’est souvent porté volontaire pour enseigner la danse, dans des centres de jeunes où il donnait des leçons gratuites », ajoute Kemar Jewel. Ils ont collaboré à six reprises ensemble.

En 2021, O’Shae Sibley poursuivait sa carrière de danseur en se produisant notamment dans la prestigieuse Philadelphia Dance Company, spécialisée dans la danse moderne et les danses afro-américaines. Un avenir prometteur écourté par cette tragédie symptomatique d’une Amérique du Nord où les personnes LGTQI+, encore plus quand elles sont racisées, sont de plus en plus menacées par la montée de l’extrême droite et la banalisation des discours de haine.